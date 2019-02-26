Bitlis'te Okullara Kar Tatili (2)
45 dakika önce
TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİBitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba günü tatil edildi.
TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba
günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenellerin de izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:41 Kaynak: DHA
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