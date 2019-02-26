Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Okullara Kar Tatili (2)

Bitlis'te Okullara Kar Tatili (2)

45 dakika önce

TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİBitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba günü tatil edildi.

Bitlis'te Okullara Kar Tatili (2), System.String[]
TATVAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

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