Bitlis'te okullararası güreş müsabakaları yapıldı - Son Dakika

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Tatvan ilçesinde 2021-2022 okullararası güreş müsabakaları gerçekleştirildi.
Tatvan Gençlik Merkezi'ndeki spor salonunda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına 167 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporcular, Şanlıurfa ve Bingöl'de yapılacak bölge turnuvalarına katılmaya hak kazandı.
Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, okul sporları il birinciliği müsabakalarına 167 sporcunun katıldığını belirtti.
Avşar, Şanlıurfa ve Bingöl'de yarışmaya katılacak sporculara başarı diledi.
Kaynak: AA
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