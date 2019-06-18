Son Dakika Haberleri: Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu...
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Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu...

9 dakika önce

Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu..., System.String[]
Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin turuncu kategoride yer alan, PKK'nın sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:35 Kaynak: AA
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