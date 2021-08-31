Bitlis'te OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilikte düzenlenen toplantıda, OSB'nin durumu ve istihdam konuları görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, OSB Müdürü Cihan Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.