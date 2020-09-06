Bitlis'te otluk yangını - Son Dakika

BİTLİS'te, otluk alanda çıkan ve Kent Ormanı'na sıçrama tehlikesi olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Kent Ormanı bölgesinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Alevlerin ormanlık alana yayılması da engellendi.