Bitlis'te otobüste yapılan aramada 2 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te otobüste yapılan aramada 2 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bitlis'te otobüste yapılan aramada 2 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Bitlis'te polis ekiplerinin arama yaptığı otobüste 2 kilo 344,50 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'te otobüste yapılan aramada 2 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bitlis'te polis ekiplerinin arama yaptığı otobüste 2 kilo 344,50 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 1 Ocak'ta durdurdukları otobüste yapılan aramada 2 kilo 344,50 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuya el konurken, henüz gözaltı işleminin olmadığı belirtilen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bitlis, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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