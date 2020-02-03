Bitlis'te otobüste yapılan aramada 2 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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Bitlis'te otobüste yapılan aramada 2 kilonun üzerinde uyuşturucu çıktı
6 saat önce
Bitlis'te polis ekiplerinin arama yaptığı otobüste 2 kilo 344,50 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:16 Kaynak: AA
Bitlis'te polis ekiplerinin arama yaptığı otobüste 2 kilo 344,50 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 1 Ocak'ta durdurdukları otobüste yapılan aramada 2 kilo 344,50 gram eroin bulundu.
Uyuşturucuya el konurken, henüz gözaltı işleminin olmadığı belirtilen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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