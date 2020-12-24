Bitlis'te otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır yolundaki tünelde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bitlis- Diyarbakır yolunun Buzluıpınar mevkisindeki tünelde meydana geldi. Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 65 DS 828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Engin Barış ile otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Alican Akın, Edip Kızılsoy ile Ersin Barış yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.