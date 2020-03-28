Bitlis'te, otomobilde 21 kilo 718 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Bitlis'te, otomobilde 21 kilo 718 gram uyuşturucu ele geçirildi
19 dakika önce
BİTLİS ve Hakkari polisinin çalışmasıyla yapılan takibin ardından durdurulan otomobilde 21 kilo 718 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
BİTLİS ve Hakkari polisinin çalışmasıyla yapılan takibin ardından durdurulan otomobilde 21 kilo 718 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirdiği koordineli çalışma sonucunda, takibe alınan otomobil Bitlis'in Tatvan ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 19 kilo 193 gram eroin ile 2 kilo 525 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki M.E., İ.K. ve M.Ş. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:48 Kaynak: DHA
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