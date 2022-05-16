Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

16.05.2022 16:57

Bitlis'te bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'te bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu
Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu
Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu
Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu
Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu
Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

YORUMLAR
500
OTOMOBİLDE 'BUFFY' VE 'DARK' İLE ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU OTOMOBİLDE 'BUFFY' VE 'DARK' İLE ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Uyuşturucu ve silah bulunan otomobildeki 3 zanlı tutuklandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement