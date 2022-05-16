Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bitlis'te bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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