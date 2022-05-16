Otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bitlis'te bir otomobilde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.