Bitlis'te Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi
16 dakika önce
Bitlis'te saat 16.00 itibari ile oy kullanma işlemi sona erdi.
Bitlis
'te saat 16.00 itibari ile oy kullanma işlemi sona erdi.
Saat 07.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, 207 bin 412 seçmenin olduğu Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 16.00'da sona erdi.
878 sandıkta oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte oylar önce okullarda daha sonra ise adliyede sayılacak. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:59 Kaynak: İHA
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