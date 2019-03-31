Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

Bitlis'te Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

16 dakika önce

Bitlis'te saat 16.00 itibari ile oy kullanma işlemi sona erdi.

Bitlis'te Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi, System.String[]
Bitlis'te saat 16.00 itibari ile oy kullanma işlemi sona erdi.

Saat 07.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, 207 bin 412 seçmenin olduğu Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 16.00'da sona erdi.

878 sandıkta oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte oylar önce okullarda daha sonra ise adliyede sayılacak. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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