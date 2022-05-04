Bitlis'te pancar toplamaya giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı - Son Dakika
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Bitlis'te pancar toplamaya giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı

04.05.2022 15:32
Bitlis'te pancar toplamaya giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada yolda mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada yolda mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Mutki ilçesinde Çığır köyüne bağlı Ocaklı mezrasında yaklaşık 50 kişilik grup, dağlarda pancar toplamak üzere minibüsle yola çıktılar. Dönüş yolunda minibüsün çamura batması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, köylülerden yardım istedi. Köylülerin çabaları sonuç vermeyince, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köylülerle birlikte aracı bulunduğu yerden çıkarırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür ettiler. - BİTLİS

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Bitlis, Mutki, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te pancar toplamaya giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı - Son Dakika


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