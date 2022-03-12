Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü - Son Dakika
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Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü

12.03.2022 03:01

Bitlis'te dağ yamacındaki öğretmenevinin bahçesine düşen çığda park halindeki 7 otomobil hasar gördü.

Bitlis'te dağ yamacındaki öğretmenevinin bahçesine düşen çığda park halindeki 7 otomobil hasar gördü.

Kar ve tipinin etkili olduğu kentte, Beşminare Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinin bahçesine gece saatlerinde çığ düştü.

Kar yığınlarının altında kalan park halindeki 7 araçta hasar oluştu.

Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi ekiplerinden yardım isteyerek araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı.

Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öğretmenevinin evinin bahçesinde biriken kar yığınlarını temizledi.

Aracı kar altında kalan Fatih Kozan, gazetecilere, çığın düştüğü sırada duydukları gürültüye uyandıklarını söyledi.

Çığın araçları, park ettikleri yerden sürükleyerek sıkıştırdığını anlatan Kozan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar sağ olsunlar yardım ediyor. AFAD buradaydı. Zor durumdayız. Öğretmenevinde kalan arkadaşlar gelip yardım ediyor ama bireysel çalışmayla çıkarılacak gibi değil. Büyük bir çığ yaşadık. Hasar da büyük. İnşallah ikinci bir çığı yaşamayız çünkü böyle bir durum söz konusuymuş. Biz de bir an evvel buradan uzaklaşacağız. 7 araç birbirine girmiş. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı."

Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü

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Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü Bitlis'te öğretmenevi bahçesine çığ düştü: 7 araç kara gömüldü Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü Bitlis'te park halindeki araçların üzerine çığ düştü

Otomobil, Tragger, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü - Son Dakika


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