Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü - Son Dakika
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Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü

12.03.2022 13:12
Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü

Bitlis'te dağ yamacındaki öğretmenevinin bahçesine düşen çığda park halindeki 7 otomobil hasar gördü.

Bitlis'te dağ yamacındaki öğretmenevinin bahçesine düşen çığda park halindeki 7 otomobil hasar gördü.

Kar ve tipinin etkili olduğu kentte, Beşminare Mahallesi'nde bulunan öğretmenevinin bahçesine gece saatlerinde çığ düştü.

Kar yığınlarının altında kalan park halindeki 7 araçta hasar oluştu.

Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Bitlis Belediyesi ekiplerinden yardım isteyerek araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı.

Bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öğretmenevinin evinin bahçesinde biriken kar yığınlarını temizledi.

Aracı kar altında kalan Fatih Kozan, gazetecilere, çığın düştüğü sırada duydukları gürültüye uyandıklarını söyledi.

Çığın araçları, park ettikleri yerden sürükleyerek sıkıştırdığını anlatan Kozan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar sağ olsunlar yardım ediyor. AFAD buradaydı. Zor durumdayız. Öğretmenevinde kalan arkadaşlar gelip yardım ediyor ama bireysel çalışmayla çıkarılacak gibi değil. Büyük bir çığ yaşadık. Hasar da büyük. İnşallah ikinci bir çığı yaşamayız çünkü böyle bir durum söz konusuymuş. Biz de bir an evvel buradan uzaklaşacağız. 7 araç birbirine girmiş. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı."

Araçlar çıkarıldı

Havanın aydınlanmasıyla bölgede çalışma yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, araç sahipleri ve vatandaşların yardımıyla 7 otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, AA muhabirine, öğretmenevinin arkasında bulunan yamaçtan gece çığ düştüğünü hatırlattı.

İhbar üzerine ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini ifade eden Tunçtan, şöyle konuştu:

"Ekibimiz buraya geldiğinde büyük bir çığ afetinin meydana geldiğini gördü. Çok şükür can kaybımız yok. 7 araçta hasar meydana geldi. İkinci bir çığ riskinin olması ihtimaliyle insanları bölgeye sokmamaya çalıştık, sadece geçiş için yol açtık. Bugün de araçları kurtarmak için ekiplerimiz burada. Teknik olarak inceleme yapan arkadaşlarımız, ikinci bir çığ afetinin olmayacağı yönünde kanaat bildirdi. Biz de mahsur kalan 7 aracın kurtarılması için çalışma başlattık."

Araçlarında hasar oluşan vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Tunçtan, vatandaşların çığ tehlikesine karşı dikkatli olmasını istedi.

Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü
Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü

YORUMLAR
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ÇIĞ ALTINDA KALAN ARAÇLAR ÇIKARILDI ÇIĞ ALTINDA KALAN ARAÇLAR ÇIKARILDI Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar Binlerce sentetik ecza maddesiyle yakalandılar

Otomobil, Tragger, Bitlis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te park halindeki 7 otomobilin üzerine çığ düştü - Son Dakika
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