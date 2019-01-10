Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Park Halindeki Araçlar Kara Gömüldü-Bitlis

Bitlis'te Park Halindeki Araçlar Kara Gömüldü-Bitlis

13 dakika önce

Çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü Van ve Bitlis'te, 540 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis'te Park Halindeki Araçlar Kara Gömüldü-Bitlis, System.String[]
Çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü Van ve Bitlis'te, 540 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te kent merkezinde park halindeki araçlar kara gömüldü. Bitlis'te 4 gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kardan dolayı 167 köy ile ulaşım sağlanamazken, kent merkezinde park halindeki araçlar kardan adeta kayboldu. Kar altında kaybolan araçlar, sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunup kar kürekleri ile temizlenerek ortaya çıkartıldı. Kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında biriken kar yığınları ilginç görüntüler oluşturdu. Van ve çevresinde de etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 178 mahalle ve 195 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel
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