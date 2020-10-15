Bitlis'te parke ve yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Bitlis Belediyesi kentte alt yapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yükseliş Mahallesi'nin kaldırım ve ara sokaklarını parke taşı döşeyerek ulaşıma açtı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha iyi hizmeti hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğini bir arada yürüterek halkımıza layık olduğu kaliteli yaşatmaya çalışıyoruz. Yükseliş Mahallesi'nde caddelerimize önce kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfalt serdik. Ardından kaldırımlara parke taşı döşedik. Cadde ve sokaklarımız artık çok daha güzel."