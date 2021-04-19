Son dakika haberleri: Bitlis'te patlamaya hazır TNT ve inşaat malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında "Eren-11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-25 Operasyonu" kapsamında bir depoda patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Tatvan ilçesinin Dalda köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-25 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Dalda köyü kırsalında 1 adet depo (1x1 ebadında) içerisinde 500 gram TNT kalıbı (anahtar sistemi takılı ve patlamaya hazır), 1 adet akü, 150 metre elektrik kablosu, 5 adet elektrik bandı, 10 adet Kanas silahına ait dürbün, 1 adet hücum yeleği, 1 adet şemsiye, 2 adet tütün tabakası, 6 adet eldiven, 3 çift ayakkabı, 1 çift lastik ayakkabı, 1 adet lehim makinesi, 1 adet radyo, 1 adet kayak gözlüğü, 1 adet pas sökücü, 1 adet çakmak gazı, 1 adet yapıştırıcı, çok miktarda inşaat, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Depo ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS