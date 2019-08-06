Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
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BİTLİS'te, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:20 Kaynak: DHA
BİTLİS'te, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bitlis merkez ve Tatvan
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla B.B., M.Y., E.B. ile Ö.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel yayınlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.
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