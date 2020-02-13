Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan Tatvan'da 12 Şubat'ta 4 şüphelinin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

Bitlis, Tatvan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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