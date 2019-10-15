Son Dakika Haberleri: Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

Bitlis polisinin 3 ilde düzenlediği terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Bitlis polisinin 3 ilde düzenlediği terör operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda;


Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile 15 Ekim 2019 tarihinde altı şüpheli ve adrese yönelik Bitlis ili Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde C.B., O.B., Ş.G., İ.Ö., F.A., S.O., isimli altı şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel içerikli dergi/gazete ve ajandanın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelede halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı
Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 yaralı var Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap: Yaptırım tehdidi, terör tehdidinden büyük değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 20:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]