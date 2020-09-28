Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama
BİTLİS merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
BİTLİS merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bitlis merkezli İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Son Dakika Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Everton'dan gönderilmesi gündeme gelen Cenk Tosun için Beşiktaş ile F.Bahçe devrede Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu