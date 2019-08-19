Son Dakika Haberleri: Bitlis'te PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 9 gözaltı
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Bitlis'te PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 9 gözaltı

1 saat önce

BİTLİS merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gozaltına alındı.

Bitlis'te PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]
BİTLİS merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde   PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gozaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklama şöyle:
"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 'PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlaması' ile 18/08/2019 tarihinde 9 şahıs ve adrese yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; O.B., M.U., F.K., F.T., N.Ç., N.K., P.A., N.K., K.S. isimli 9 şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 AK-47 fişeği, örgütsel içerikli dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme  ele geçirilmiştir."


Adilcevaz, Bitlis, Ahlat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
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