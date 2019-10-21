Son Dakika Haberleri: Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi

Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi

2 saat önce

BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda sağlanan sıcak temasta PKK'lı 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS kırsalında yürütülen operasyonlarda sağlanan sıcak temasta PKK'lı 2 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini önlemek ve etkisiz hale getirmek için Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından Bitlis kırsal alanına, 'Şehit J.Bnb. Zafer Akkuş 2019-73' operasyonu düzenlendi. JÖH timlerinin gerçekleştirdikleri operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.


Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
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