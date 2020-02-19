Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

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