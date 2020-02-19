Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

30 dakika önce

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi, System.String[]

Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02" adı verilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:40 Kaynak: AA
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