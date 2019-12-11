Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

6 saat önce

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi, System.String[]

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan 30 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

10 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-100 Operasyonu" başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Operasyonda, köy yoluna gömülü vaziyette, plastik kova içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş, uzaktan telsiz komutalı 30 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Bitlis, Aralık, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 11 Aralık 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi

Son Dakika Haberleri
17:23 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
17:23 Zonguldak mobilya deposu böyle yandı - Son Dakika
17:22 Kazakistan basın heyeti AA'yı ziyaret etti - Son Dakika
17:20 Kasım ayında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti konuşuldu - Son Dakika
17:20 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika
16:33 Kanser sebebiyle ölen hastane çalışanı kadının cenazesi 8 yıl sonra toprağa verildi - Son Dakika
16:20 İBB, çalışanları için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]