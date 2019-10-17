Son Dakika Haberleri: Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak ve depolar imha edildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak ve depolar imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak ve depolar imha edildi

2 saat önce

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak ve 5 depo imha edildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak ve depolar imha edildi, System.String[]

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak ve 5 depo imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu PKK'lı teröristlerce il merkezi kırsalındaki araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğu bilgisinin alındığı bildirildi.

Bunun üzerine 14 Ekim'de "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-21 Operasyonu"nun başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Operasyon kapsamında 16 Ekim'de 5 sığınak ve 5 depo tespit edilmiş, aramalarda muhtelif cins ve miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve depolar güvenlik güçlerimizce imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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