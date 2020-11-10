Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi - Son Dakika

Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi

10.11.2020 15:07

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülmüş 4 lav silahı ele geçirildi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülmüş 4 lav silahı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mutki ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi, silah ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-2021 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda Mutki'nin Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü 4 lav silahı ele geçirilmiştir. Lav silahları, Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi
Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi
Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi
Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi
Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi

Bitlis, Terör, Mutki, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenen 4 lav silahı imha edildi - Son Dakika


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