Bitlis'te, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülü EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'in Kuşlu köyü kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Kuşlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım15 Mutki-Sarpkaya Şehit J. Uzm. Onb. Hasan Kuzu 2020-114' adıyla düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 EYP, plastik bidonlar içerisinde 50 kilo peynir, 10 kilo pirinç, 10 kilo yağ ve 10 kilogram salça ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.