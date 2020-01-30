Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı depoda ve araziye gizlenmiş gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-05 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında dün bir depoda 36 kilogram gıda ve temizlik malzemesi ile 3 tencere, toprağa gömülü 2 bidon içinde de 3 telsiz bağlantılı düzenek, 200 elektrikli fünye, 50 metre elektrik kablosu, 17 elektrik bağlantı kablosu, susturucu, 3 telsiz anteni, ses kayıt cihazı, hafıza kartı, baş kamerası, 50 metre su hortumu, dizüstü bilgisayar, 2 boş AK-47 şarjörü, 5 akım ölçer, VCD kumandası, 2 kitap, 2 not defteri, tentürdiyot, termos, 3 çadır bandı, 100 metre çadır ipi, 38 çift çorap ve 34 çift ayakkabı ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Depo ise kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.