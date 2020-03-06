Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine dün bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-04 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında 2 mevzi ile kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 10 jelikan içinde 20 küçük pil, 5 koli bandı, sırt çantası, 177 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 20 paket hazır çorba, 5 paket maya, 20 paket içecek tozu, 3 çakmak gazı, 5 jilet, 10 kilogram toz deterjan, ayakkabı, çorap ile ağaç kovuğuna gizlenmiş leşker kıyafeti, mont, 7 mutfak malzemesi ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, Tatvan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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