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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 117 mermi ve lav silahı bulundu.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 117 mermi ve lav silahı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilçenin kırsal alanında "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 115 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda bir sığınakta 117 mermi ve lav silahı ele geçirildi.

Bitlis, Mutki, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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