Son Dakika › Güncel › Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi - Son Dakika
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi
6 saat önce
Bitlis'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 117 mermi ve lav silahı bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:32 Kaynak: AA
Bitlis'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 117 mermi ve lav silahı bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ilçenin kırsal alanında "Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya 115 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda bir sığınakta 117 mermi ve lav silahı ele geçirildi.
Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim