Son dakika! Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki sığınakta el bombaları, silah, mühimmat ve ilaç ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise imha edilip, iki sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.