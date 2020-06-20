Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta, çok sayıda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökay köyü kırsalında teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

Güvenlik güçlerince teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Er Halil Sağlık 2020-74 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, 10 metrekarelik sığınakta 3 büyük tüp, küçük tüp, 25 metre elektrik kablosu, 51 pil, fotoğraf makinesi, uyku tulumu, 6 çift mekap ayakkabı, 1 takım leşker kıyafeti, 2 şemsiye, 10 takım erkek kıyafeti, 4 el feneri, güneş paneli, 2 güç kaynağı, 4 lamba, adaptör, radyo, 38 kitap, plastik mutfak dolabı, set üstü ocak, 4 tüp başlığı, fırın, 3 tencere, 5 tepsi, 2 çaydanlık, 535 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 4 yaş maya, 5 kilogram tütün, 4 jelikan bidon, 7 battaniye, 4 yolluk halı, satranç takımı, domino takımı, 2 makas, keser, pense, 10 diş macunu, 10 diş fırçası, çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konuldu, diğer malzemeler de yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek.