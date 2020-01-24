Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve depolar imha edildi - Son Dakika
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Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve depolar imha edildi

6 saat önce

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 7 sığınak, 2 depo ile yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve depolar imha edildi, System.String[]

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 7 sığınak, 2 depo ile yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine 15 Ocak'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu"nun devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında dün 7 sığınak, 2 depo ve 4 avcı boy çukuru tespit edilmiştir. Sığınak, depo ve avcı boy çukurlarının içinde 24 elektronik el yapımı patlayıcı ateşleme anahtar sistemi, 19 adet 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 5 örgütsel doküman, kamera, leşker pantolonu, 2 şemsiye, güneş paneli, 55 paket sigara, 3 ayakkabı, mat, uzaktan kumanda, mayon kutusu, 50 metre ip, 10 kilogram turşu, uyku tulumu, takım elbise, yağmurluk, puşi, 2 avcı yeleği, 2 şalvar, 6 metrekare naylon, 2 kilogram soğan, çok miktarda mutfak malzemesi, testere ve 20 boş plastik bidon ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak, depo ve avcı boy çukurları da kullanılamaz hale edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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