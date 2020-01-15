Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu - Son Dakika

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu

6 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ile yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ile yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 12 JÖH, 6 Jandarma Asayiş Komando Timi ile güvenlik korucuları tarafından düzenlenen 'Şehit J.Çvş. Ayhan ERCAN 2020-03' operasyonda terör örgütünün kullandığı çeşitli ebatlarda 11 adet sığınak, çok sayıda avcı boy çukuru, 1 adet ısıtıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.


Tatvan, Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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