Bitlis'te PKK'lıların Kullandığı Sığınak ve Barınaklar İmha Edildi

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı tespit edilen sığınak, barınak mağara, mevzi ve avcı boy çukurları ele geçirilen malzemelerle birlikte ihma edildi.

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı tespit edilen sığınak, barınak mağara, mevzi ve avcı boy çukurları ele geçirilen malzemelerle birlikte ihma edildi.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik kent merkezine bağlı Sehi Ormanları kırsalında 21-28 Ocak tarihleri arasında 'Şehit Uzman Jandarma IV.Kad.Çvş. Şükrü Çakar 2009-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda, bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; 7 sığınak, 4 mağara, 8 terörist mevzii, 6 avcı boy çukuru, 12 yazlık barınma alanı, 1 BTÖ eğitim alanı, 4 EYP, 575 kilogram amonyum nitrat, 7 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü, 188 doçka fişeği, 2 bin 540 adet bixi fişeği, bin 600 adet 5.56 mm çapında fişek, 26 av tüfeği fişeği, 5 roketatar sevk fişeği, 1 el bombası, 1 el telsizi, 2 dürbün, 2 termal silah dürbünü, 128 pil, 41 tüp, 4 güneş paneli, 1 jeneratör, 1 daktilo, 1 yazıcı, 2 toner, 300 m uzunluğunda fiber optik kablo, 5 kar elbisesi, örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve PKK sığınakları imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. - Bitlis

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