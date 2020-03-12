Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınak malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınak malzemeler ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS'te, güvenlik güçlerince sürdürülen opersyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'nın kullandığı sığınak malzemeler ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'te, güvenlik güçlerince sürdürülen opersyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek ve örgütün kullandığı sığınakları imha etmek amacıyla 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-06' ve 'Şehit GK Sedat Aktaş 2020-04' operasyonları başlattı. Operasyonlar kapsamında yapılan arazi aramalarında 1 adet sığınak tespit edilirken, sığınak içerisinde ise 2 jelikan bidon, 9 adet 30 litrelik su bidonu, 2 büyük pil, 8 çift ayakkabı, 1 pantolon, 1 kazak, 1 çekiç, 3 murç, 1 çakmak gazı, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 sim kart ve 1 batarya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:28 Kaynak: DHA
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