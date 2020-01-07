Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'te yürütülen 'Kıran-8' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ile araziye gömdüğü çok sayıda yaşam ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu Bitlis Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Kırsal bölgelere düzenlenen 'Kıran-8 Şehit J.Çvş. Ayhan Ercan 2020-01', 'Kıran-8 Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İnce 2020-01' ve 'Kıran-8 Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-01' operasyonlarında terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette 10 metre elektrik kablosu, 1 çift ayakkabı, 1 ilkyardım çantası, 1 sığınak, 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 tencere, 1 yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.