Bitlis'te pkk'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te pkk'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te pkk'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildiBİTLİS'te yürütülen 'Kıran-8' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ile araziye gömdüğü çok sayıda yaşam ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS'te yürütülen 'Kıran-8' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ile araziye gömdüğü çok sayıda yaşam ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu Bitlis Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Kırsal bölgelere düzenlenen 'Kıran-8 Şehit J.Çvş. Ayhan Ercan 2020-01', 'Kıran-8 Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İnce 2020-01' ve 'Kıran-8 Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-01' operasyonlarında terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette 10 metre elektrik kablosu, 1 çift ayakkabı, 1 ilkyardım çantası, 1 sığınak, 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 tencere, 1 yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bitlis'te pkk'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı

Son Dakika Haberleri
22:38 Rüzgarda panodan kopan parçaların yaraladığı kişi öldü - Son Dakika
22:37 Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
22:35 PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
22:35 Kanada, Irak'taki askerlerini geçici olarak Kuveyt'e gönderiyor - Son Dakika
22:31 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te pkk'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]