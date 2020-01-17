Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait, toprağa gömülü silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek, sığınakları imha etmek amacıyla operasyon başlattı. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-02' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, Kalaşnikof piyade tüfeği, 17 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve toprağa gömülü 3 jelikan bidon içerisine gizlenmiş 955 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelerden bir kısmı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.


Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:20 Kaynak: DHA
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