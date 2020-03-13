Bitlis'te PKK sığınağı bulundu - Son Dakika

BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu kırsal bölgeye 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Burada yapılan aramalarda ise 2 kablo bağlantılı pil bloku, 13 orta boy pil, 3 metre elektrik kablosu, 1 görüntü kayıt cihazı, 2 laptop bataryası ve 1 el feneri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el koyulurken, diğer malzemeler ise imha edildi.