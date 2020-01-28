Bitlis'te PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 2 ayrı operasyon kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 2 ayrı operasyon kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla 'Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İNCE 2020-05' ve 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü vaziyette 20 metre Su hortumu, 1 çift mekap ayakkabı, 1 boş bidon, 2 diş macunu, 1 traş köpüğü, 1 şampuan, 1 deterjan kutusu, 1 pantolon, toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 2 bidon içerisinde 248 büyük pil, 150 küçük pil, 7 boş yağ tenekesi, 1 şampuan kutusu, 150 balon, 2 sprey kutusu gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.


Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:11 Kaynak: DHA
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