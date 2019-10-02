Son Dakika Haberleri: Bitlis'te pkk'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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Bitlis'te pkk'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

1 saat önce

BİTLİS merkezindeki kırsal bölgede yapılan arazi aramasında teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'te pkk'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS merkezindeki kırsal bölgede yapılan arazi aramasında  teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze yakın bölgedeki kırsal alanda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 'Şehit J.Bnb. Zafer AKKUŞ 2019-51' adı verilen operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında bugün bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında, 650 kilogram ağırlığında farklı muhteviyatlarda gıda ürünü bulundu.

Araziye gizlenmiş olarak bulunan yaşam malzemeleri imha edilerken, bölgedeki operasyon sürdürülüyor.

Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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