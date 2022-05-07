Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi - Son Dakika
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Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi

07.05.2022 11:59

Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi

BİTLİS - İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 1 kg. plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 1 adet kesilmiş roketatar harp başlığı, 2 adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi
Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi

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Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırsalda ele geçirilen patlayıcı böyle imha edildi - Son Dakika


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