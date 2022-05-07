Bitlis'te plastik patlayıcı ve roketatar harp başlığı ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te plastik patlayıcı ve roketatar harp başlığı ele geçirildi

07.05.2022 13:32

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil ve kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil ve kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca nokta istihbaratına dayalı olarak Bitlis merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda toprağa gömülü 1 kilo plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, kesilmiş roketatar harp başlığı ele geçirilip, imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi. (DHA)

Bitlis'te plastik patlayıcı ve roketatar harp başlığı ele geçirildi
Bitlis'te plastik patlayıcı ve roketatar harp başlığı ele geçirildi
Bitlis'te plastik patlayıcı ve roketatar harp başlığı ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te plastik patlayıcı ve roketatar harp başlığı ele geçirildi - Son Dakika


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