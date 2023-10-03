Genç polis memurunun acı sonu! Silah kazası sonucu şehit oldu - Son Dakika

Genç polis memurunun acı sonu! Silah kazası sonucu şehit oldu

Son Güncelleme: 03.10.2023 08:30

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ertuğrul Kırık görev esnasında meydana gelen silah kazası şehit oldu. Kırık, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Bitlis'te görev yapan polis memuru Ertuğrul Kırık, görev sırasında silah kazası sonucu şehit oldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, görev yaptığı şubede, silah kazası sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Kırık, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kırık, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Polis memuru Ertuğrul Kırık, 02.10.2023 günü görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit polis memuru Ertuğrul Kırık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

ÇOCUĞU YETİM KALDI

Evli ve 1 çoçuk babası olan polis memuru Kırık, bugün Bitlis Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Ortabahçe köyüne uğurlanacak.

Kaynak: DHA

Bitlis, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç polis memurunun acı sonu! Silah kazası sonucu şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç polis memurunun acı sonu! Silah kazası sonucu şehit oldu - Son Dakika
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