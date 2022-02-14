Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, El-Aman Kayak Merkezi alanında, çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla "Narko-Nokta" faaliyetleri kapsamında 550 vatandaşa bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika