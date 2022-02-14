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Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika

Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı

14.02.2022 15:05
Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, El-Aman Kayak Merkezi alanında, çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla "Narko-Nokta" faaliyetleri kapsamında 550 vatandaşa bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır" denildi. - BİTLİS

Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı
Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı
Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı
Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı
Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı
Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı
Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Kayak Merkezi, Uyuşturucu, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te uyuşturucu kullanımına karşı broşür dağıtıldı - Son Dakika
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