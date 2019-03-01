Bitlis'te Polisleri Taşıyan Araç Devrildi: 13 Yaralı
29 dakika önce
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 polis yaralandı.
Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesinde polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 polis yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum
'a giden Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerini taşıyan araç, Bitlis'e dönerken gece saatlerinde Adilcevaz- Erciş
karayolunun 7'nci kilometresinde buzlanmadan dolayı devrildi. Araç
içerisinde bulunan 20 polisten 13'ü yaralı olarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Burada 10 polis ayakta tedavi edilirken, ağır yaralı olan 3 polis ise Tatvan
Devlet Hastanesine sevk edildi.
(Özcan Beşkardeş İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
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