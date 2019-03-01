Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Polislerin Midibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Bitlis'te Polislerin Midibüsü Devrildi: 13 Yaralı

1 saat önce

BİTLİS'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

Bitlis'te Polislerin Midibüsü Devrildi: 13 Yaralı, System.String[]
BİTLİS'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 13 polis yaralandı. 

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Adilcevaz- Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen midibüs, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Burada 10 polis, ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. - Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:50 Kaynak: DHA

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