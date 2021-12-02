BİTLİS'TE REZERVLERDEN ELDE EDİLEN BENTONİT KİLLE, KOZMETİK ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR - Son Dakika

BİTLİS'te AR-GE projesi kapsamında, 16 aylık bir çalışma sonucu, içerisinde 6 farklı kili barındıran bentonit madeninden şampuan, duş jeli ve sabun üretiliyor. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeki Uçar, Farklı üniversitelerde yaptığımız araştırmalarla kilin kalitesini ortaya koyduk. Böyle kaliteli bir kilin tabi ki ticarileştirilmesi gerekiyordu.dedi.

Bitlis'teki rezervlerden elde edilen Bentonit madeni, inşaattan sondaja, kozmetikten tekstile kadar farklı sektörlerdeki bine yakın üründe kullanılıyor. Birçok üründe kullanılan bentonit, cilt bakım maskelerinin de hammaddesini oluşturuyor. Suyla karıştırıldıktan sonra negatif elektrik yüklü bir ortam oluşturan sodyum bazlı doğal bentonit, yapısı gereği toksinleri vücuttan çıkartıyor, içerdiği mineraller de deri tarafından emiliyor. Bu özelliğinden ötürü bentoniti cilt bakım maskelerinde hammadde olarak kullanan dünyanın en büyük kozmetik markaları, mineral zenginliği ve kalitesinden dolayı Türkiye'den çıkartılan ve içerisinde katkı olmayan doğal sodyum bentonitini tercih ediyor.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeki Uçar, rezervlerden elde edilen Bentonit kille Bitlis'ten bir dünya markası yaratmak istediklerini söyledi. Doç. Dr. Uçar,Bitlis'in kille tanışma serüveni 2017'de başladı. Farklı üniversitelerde yaptığımız araştırmalarla kilin kalitesini ortaya koyduk. Böyle kaliteli bir kilin tabi ki ticarileştirilmesi gerekiyordu. Bitlis Eren Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Kendi üniversitemiz ve farklı üniversitelerde gerekli analizleri yaptıktan sonra bunun simetrik bir kil grubunda yer aldığını, sağlık ve kozmetikle doğrudan bir ilişkisi olduğunu öğrendik. Bunun üzerine dermokozmetik ve kozmetik ürünleri geliştirmek üzere bir AR-GE projesi hazırlayarak, KOSGEB Müdürlüğüne sunduk. Projemiz kabul gördü. 16 aylık bir AR-GE çalışması sonrasında birçok farklı ürün ortaya koyduk.dedi.

BÖLGEMİZDE BİR DÜNYA MARKASI YARATABİLİRİZ'

Kilin ürün grupları içerisindeki etkinliğinin ne kadar kalite olduğunu ve kullanan insanların dermokozmetik alanında çok iyi sonuçlar elde ettiğini tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Uçar, İstanbul Güzellik Fuarında 33 ülkeden 63 firmayla görüşme imkanlarımız oldu. Yüksek bir ihracat potansiyeline ulaşacağımızdan eminiz. İleride çalışan sayımız da, ürünlerimiz de artmaya devam edecektir. Bölgemizde bir dünya markası yaratabiliriz. Biz küresel bir firma olma yolunda akademik bir destekle ilerliyoruz. Birçok firmadan teklif alıyoruz. Bu kil gerçekten çok özel bir kil. İçerisinde 6 farklı kili bir arada barındıran bir kilden bahsediyoruz. Çok nadir bulunan zaharıte ve anorhıte gibi killeri içerisinde barındırıyor. Bu kadar geniş bir çeşitliliği içerisinde bulunduran bir kilin dermokozmetik ve kozmetikte kullanılmaması mümkün değildi. Özellikle ciltte oluşan sivilce, leke, egzama gibi birçok çeşitli cilt hastalığında iyileştirme sağladık. Son zamanlarda seker hastalarının ve yatalak hastaların kapanmayan yaralarında da çok önemli başarılar elde ettik. Kısa dönemde bununda müjdesini vermiş olacağız. Bu tür hastalarımızda kurtulmuş olacaklar. Şu anda tam üretmiş olduğumuz şampuanımız, duş jelimiz, sabunumuz, toz kilimiz, kil maskelerimiz var. Ayrıca yaşlanma karşıtı ürünlerimiz, diş macunumuz, güneş kremimiz, gece ve gündüz kremlerimiz var. Bunlarında tasarımları bitmek üzere. AR-GE çalışmalarımızı tamamladık. Kısa bir zaman içerisinde bu ürünlerimiz piyasada yerini alacaktır. Çok kaliteli ürünlerimiz olduğunun farkındayız. Bizimle çalışmak isteyen iş adamlarını Bitlis'e davet etmekten memnuniyet duyarız. Birçok sanayi bölgesinde insanla ağır metallerle, toksitlerle zararlı ışınlarla karşı karşıya kalıyor. Kilimizin en büyük özelliği, ağır metali vücuttan bir mıknatıs edasıyla çekip vücuttan uzaklaştırıyor. Biz farklı ürünler içerisinde bu kilimizi kullanırken kilin hiçbir doğal özelliğini bozmadan kullanmaya çalıştık. Mesela sabunumuzda yüzde 25, duş jelimizde yüzde 25 oranında kil bulunuyor. İnsanların kilin sağlık bağlamında olan özelliklerinden önemli derecede yararlanıyorlar. Hatta birçok cilt hastalıklarının da iyileştiğini geri bildirim olarak alıyoruz.diye konuştu.

Doç. Dr. Uçar, burada katma değerli ürünler yaratarak, 150 katına çıkararak bu ürünleri sattıklarını ifade ederek,Bu anlamda ekonomiye bir katkımız var. Biz 2 ya da 3 sene içerisinde tahminen 100 kişilik bir istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. İlimizin kalkınmasını önemsiyoruz. Birinci amacımız, Bitlis'ten bir dünya markası yaratmaktır.dedi.