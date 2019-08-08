Bitlis'te "Robotik Kodlama" sınıfı açıldı

Bitlis
'te öğrencilerin düşüncelerini teknolojik ortama yansıtmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan "Robotik Kodlama" sınıfının açılışı gerçekleştirildi.
Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren
ve yönetim kurulu üyelerinin destekleriyle Nurullah Eren Anadolu Lisesi
'nde "Robotik Kodlama" sınıfı oluşturuldu.
Sınıfın açılış programına katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
'dan bilgi aldı.
Çağatay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte eğitim yatırımlarını destekleyen BETAV'a ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.
Tüm eğitim yatırımlarında hayırseverlerin dokunuşunu gördüklerini belirten Çağatay, "Ahmet Eren ve BETAV üyelerine teşekkür ediyorum. Kurumları yapmakla yetinmeyerek ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa kendilerine ulaşıyoruz. Bir talebimize üçle karşılık veriyorlar." dedi. Milletvekili
Taşar da son 17 yıldır Bitlis'te eğitim alanında ciddi yatırımların yapıldığını belirtti.
Devletin yanı sıra Bitlisli iş adamlarının da memleketlerini unutmayarak gereken desteği sunduğunu aktaran Taşar, şöyle konuştu:
"İş adamlarımız Anadolu'ya örnek olmuştur. Bugün de hükümetimizin ve bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonun konusunda gösterdiği hedefe Bitlis ilk adımı atmıştır. Bu atölyeyle artık düşündüklerimiz beynimizde kalmayacak. Düşüncelerimizi belirli bir ortamda gelişen teknolojiyle yansıtacağız. Hatta sadece yansıtma değil, 3D yazıcıyla bunları şekillendireceğiz, yeni eserler ortaya çıkaracağız."
BETAV Başkanı Eren ise kentteki eğitim çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, "İlimizde çok gayretli çalışmalar var. BETAV olarak eğitim konusunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bundan sevinç ve gurur duyuyorum." diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, 5 ayda bir robotik kodlama, 2 drama ve eleştirel düşünme, 134 tasarım ve beceri atölyesi açtıklarını, 138 öğretmenin de robotik kodlama eğitimi aldığını aktardı.
Açılış programına Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
, iş adamı Nezir Gencer ile davetliler katıldı.